北海道電力の広報公式Xアカウントが2026年1月28日、JR北海道が除雪作業のため28日・29日の21時以降に札幌駅を発着する列車を運休としたことについて、思いをつづった。「しっかり除雪ができるだけの時間を確保する必要がある」JR北海道は27日、「除雪作業時間確保に伴う最終列車の繰り上げについて」とのお知らせを公開した。「25日以降の札幌圏における記録的な降雪・低温により、札幌圏の各駅等では積雪が多く、列車に運休や遅延