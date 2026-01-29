舞台『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』が、7月に東京・東京建物 Brillia HALL、8月に大阪・梅田芸術劇場メインホールと愛知・御園座にて上演されることが決定した。【写真】『HiGH＆LOW THE 戦国 外伝』ビジュアルが公開『HiGH＆LOW』は、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー“HI-AX”による総合エンタテインメント・プロジェクト。ドラマ、映画、LIVE、音楽、コミックなど多方面で展開され、劇場公開作品シリーズ