日本バドミントン協会は２９日、都内で会見し、２０２６年の日本代表選手を発表した。女子シングルスでは、格付けの高い国際大会を転戦する主力のナショナルメンバーに世界ランク４位の山口茜を筆頭に、郡司莉子（ともに再春館製薬所）、宮崎友花、水津愛美（ともにＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）が選ばれた。水津は初選出となり、大堀均ＨＣは水津に「飛躍の年にしてほしい」とエールを送った。また今回から新たにＵ２４ナショナル