別れた元交際女性と喧嘩中に怒りを抑えきれなかった男性が、飼っていた子犬を地面に投げつける場面が報じられ、公憤を買っている。28日、JTBCの報道番組『事件班長』に情報提供者Aさんのエピソードが公開された。Aさんは元交際相手の男性と、生後10カ月で体重2キロの子犬を一緒に飼っていた。二人が別れた後、男性は「犬を返せ」と要求し、Aさんは犬を返すために先月15日、男性の自宅を訪れた。ところが、その際に口論となり、激昂