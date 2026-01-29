「中国の習近平国家主席が判断を誤った」。中国の事情に詳しいある日本政府関係者が最近、電話でこのように語った。高市早苗首相の「台湾発言」（昨年11月）後に悪化した日中関係について話しているところだった。「中国の軍事示威と貿易制裁、観光自粛など全方向の圧力がむしろ高市首相に政治的な機会を与えた」と述べながらだ。高市首相に少数与党政局を破る「衆議院解散」カードを果敢に取り出させたという分析だった。事態の初