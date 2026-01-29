ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の大人気5大作品が集結するスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕セレモニーを2026年1月29日に開催。！スペシャルゲストとして俳優の畑芽育さんが登場し、一足先に体験したアトラクションの熱い感想と共に、華々しく開幕を宣言しました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』開幕セレモニー  開催日：20