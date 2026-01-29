29日午前、東京・小金井市で2階建ての住宅が全焼する火事があり、火元の住宅から男性1人の遺体が見つかりました。警視庁などによりますと、29日午前9時前、小金井市貫井南町で「家が燃えています」と119番通報がありました。2階建ての住宅が全焼したほか、近隣の住宅などあわせて3棟、およそ110平方メートルが焼けましたが、1時間半ほどでほぼ消し止められたということです。この火事で、火元の住宅から男性1人の遺体が見つかりま