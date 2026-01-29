大食いタレントのギャル曽根（40）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。家庭での米の消費量を明かした。この日はいずれも3児の母の、タレント山口もえ（48）、ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）、とともにゲスト出演した。ギャル曽根はそれぞれの家庭内ルールで「食べ放題禁止」と明かした。「うちもめっちゃ食べるんですよ。私の遺伝で。子どもたちがめっちゃ食べる