アマゾンジャパンは、プリヤンカー・チョープラーとカール・アーバン主演の映画「ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い」を2月25日からPrime Videoで独占配信する。配信に先駆け、日本語予告やキービジュアル、場面写真が公開された。 (c) Amazon MGM Studios 本作は、カリブ海のケイマン諸島を舞台に、愛する家族を守るために命を懸けるヒロインの戦いを描いたアクション