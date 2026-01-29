LINEヤフーは29日、コミュニケーションアプリ「LINE」の国内月間ユーザー数が1億人を突破したと発表した。 15周年で月間ユーザー数1億人を突破 2025年12月末時点での数値。スマートフォンでLINEアカウントを保有し、月1回以上起動したアクティブユーザー数が対象となる。「LINE」は2011年6月に誕生し、2026年で15周年を迎える。 今回の1億ユーザ