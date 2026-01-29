国がおこなっている「高等学校等就学支援金制度」が拡充され、令和8年度からは私立全日制は45万7000円の支援が受けられるようになります。いわゆる「私立高校無償化」です。 しかし、私立高校が無償化になったからといって、気軽に私立高校を選択すると後悔してしまうケースもあります。本記事では、「私立高校無償化」のメリットやデメリット、無償化なのに私立高校に進学するとお金がかかってしまう理由について解説