病院代が1年で「12万円」を超え、「これは確定申告をしたほうがいいのだろうか」と迷う人もいるかもしれません。医療費が一定額を超えていても、医療費控除の効果の現れ方は人によって異なり、判断の分かれ目になるのは「実際の自己負担額」と「所得金額」です。 本記事では、この2点を整理しながら、医療費控除を検討する際の考え方を確認します。 年間「12万円」の医療費は医療費控除の対象？ 「10万円ルール