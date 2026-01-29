日本テレビは29日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、独占ライブ配信するNetflixと「プロモーションパートナー」として連携することを明らかにした。日本テレビ本社＝東京・汐留今大会は、地上波放送されず、Netflixが独占ライブ配信することが発表されているが、日テレではライブ配信映像の「中継制作受託」15試合を担当。これは、1次ラウンド(東京プール)の日本戦4試合を含む計10試合(国際映像制作)と