2026年上半期の期待作、ドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の台本リーディング現場が、ついに公開された。4月に初放送を迎えるドラマ『パーフェクト・クラウン』は、21世紀の立憲君主制・韓国を舞台に、すべてを手に入れた財閥でありながら“平民”という身分に苛立つ女性と、王の息子でありながら何も持つことができない男性が、運命に導かれながら身分の壁を越えていくロマンスを描く。【写真】ドキッ…IUの“キスマーク