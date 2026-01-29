第一屋製パンは、株式会社ハートとの共同企画として、2026年2月1日(日)より放送がスタートする「名探偵プリキュア！」とのコラボ商品を発売する。放送開始と同日の2月1日(日)より、「ミルククリームパン」と「メロンパン」の2品を展開する。2月1日発売分では、キュアアンサーたちをパッケージにデザインした2商品をラインアップ。いずれの商品にも、昨年よりサイズが一回り大きくなったキラキラシールが1枚付属する。翌月以降も、