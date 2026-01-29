ソフトバンク・秋広優人内野手が２９日、自身初の開幕１軍へ覚悟を明かした。この日はみずほペイペイで自主トレ。オフに巨人・坂本、ソフトバンク・山川の下で確かな手応えを得て、Ａ組（１軍相当）スタートの宮崎キャンプに乗り込む。おのずと、表情に力が入った。「開幕１軍はまだ１回もないので、まずはそこが目標」。ルーキーイヤーの２０２１年以外、巨人時代は４年連続でキャンプはＡ組スタート。しかし、２５年は開幕の