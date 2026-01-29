俳優の犬飼貴丈、お笑いトリオ「森三中」らが２９日、都内で「徳島県首都圏向けプロモーション発表会」に出席した。徳島出身の犬飼は、２月２日よりスタートする新ＣＭの「徳島で休んでく？」シリーズに出演。イベントでは徳島通の「森三中」とともに、理想の徳島ツアーをプレゼンした。森三中は「徳島グルメ食い倒れツアー」を提案。大島美幸は昨年テレビロケでお遍路を体験。その際に食べた徳島ラーメンの味に感動したとい