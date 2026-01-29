舞台「HiGH&LOW THE 戦国 外伝」 舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』を2026年7月に東京・東京建物 Brillia HALL 、8月に大阪・梅田芸術劇場メインホール／愛知・御園座で上演する。『HiGH&LOW』はドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した、日本テレビとLDH JAPANによるIPプロデュースカンパニー”HI-AX”による総