俳優の犬飼貴丈、お笑いトリオ「森三中」らが２９日、都内で「徳島県首都圏向けプロモーション発表会」に出席した。徳島出身の犬飼は、２月２日よりスタートする新ＣＭの「徳島で休んでく？」シリーズに出演。自身にとって徳島は「原点の場所でもある」と語り「考え方だったり生き方だったり、徳島で過ごした時間が今の僕にものすごく影響を与えている。徳島に帰るとホッとしますし、時間がゆっくり流れていて、自分と向き合う