６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が２９日、都内で「日本マクドナルド『行った気になる！Ｎ．Ｙバーガーズ』新商品発表イベント」にメンバーの数原龍友とモデルの池田美優（みちょぱ）と共に出席した。来月３日から放映開始される新ＣＭでは、コミックス風に描かれた登場人物のダンスに合わせ、数原と片寄が「Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ」の替え歌を熱唱している。片寄は撮影を振り返り、「ライブで