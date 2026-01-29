15歳の女子中学生とのみだらな行為を撮影し、アダルトビデオとして販売するなどしたとして逮捕された芸能関連会社の元社長の男が、12歳の小学生の女子児童についてわいせつな動画を撮影したとして、警視庁に再逮捕されました。【写真を見る】【速報】芸能関連会社元社長の男を再逮捕小学生の女子児童（12）のわいせつ動画を撮影したか自宅からはわいせつ行為の動画1700点警視庁が余罪を追及不同意わいせつなどの疑いで再逮捕