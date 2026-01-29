ドジャース・佐々木朗希投手が日本時間29日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングの様子を公開しました。投稿されたのはモノクロで撮影された2枚の写真。本文にも重りを持ち上げる絵文字が添えられており、同様に自身も左右20キロずつのバーベルを持ち上げる様子を公開しました。昨年メジャー1年目のシーズンを過ごした佐々木投手。序盤はケガなどにも苦しめられましたが、終盤にはリリーフ起用に応え、チームのワールドシリ