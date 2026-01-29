俳優犬飼貴丈（31）が29日、都内で、徳島県首都圏向けプロモーション発表会に出席した。常に何かに追われる首都圏在住者に対し、徳島の豊かな自然の中でゆったり流れる時間など、休息プラスαとして徳島の魅力を提案する。昨年、阿波とくしま観光大使に就任した犬飼は、2月2日放送開始のCM「徳島で休んでく？」に出演。徳島県を「原点の場所。過ごした時間が今の自分に影響を与えている」とし、「今でも帰るとホッとする、自分と向