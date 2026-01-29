＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 事前情報◇28日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞わずか2カ月ほどの短いオフを、竹田麗央は存分に楽しんだように感じられる。「オフにしかできないことができて楽しかったです。練習はボチボチ。あとは友達とご飯にいったり、UVERworldさんのライブにいったり。いつも聴いている曲を生で聴けてすごく感動しました」。【写真】これが