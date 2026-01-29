◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)女子ダブルスで張本美和選手と長粼美柚選手ペアが初戦となる2回戦に出場。岸凜選手と山田凜選手ペアと対戦しました。張本＆長粼ペアは2023年のWTTスターコンテンダー ゴア大会(インド)で初ペアとなり、国際大会優勝。今大会でも抜群のチームワークを見せます。第1ゲームを11-7で奪取すると、第2ゲームも張本選手のバックハ