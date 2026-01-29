お笑いコンビ・ダウンタウンの独自有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の公式グッズショップが２９日までにオープンされた。同サービスの公式Ｘで発表された。今回販売されたグッズは全５種。「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」のロゴが入ったパーカーやトレーナー、シルバーとゴールドのタンブラー、さらに松本人志が手がけるオリジナル番組「７：３トーク」で、松本が着用しているモデルの「７：３トーク七分袖Ｔシャツ」というラ