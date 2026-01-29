内閣府が２９日発表した１月の消費動向調査で、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）は、前月より０・７ポイント高い３７・９だった。上昇は２か月ぶり。基調判断は「持ち直している」で据え置いた。