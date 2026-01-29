ドジャースの佐々木朗希投手が２９日、自身のインスタグラムに新規投稿。自主トレーニングの様子を公開した。ウエートトレーニングを連想させる絵文字を記し、重りをつけたバーベルを背負ってスクワットするシーンをアップした佐々木。年始に入ってから初めての投稿だったこともあり、ファンの注目を集めた。コメント欄では「今年は期待している」「頑張れ朗希」など投稿から３０分もたたないうちにエールと期待が書き込まれ