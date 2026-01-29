けさ、東京・小金井市の住宅で火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。きょう午前8時半ごろ、小金井市貫井南町の2階建て住宅から火が出て、東京消防庁のポンプ車など25台が出動しました。火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅が全焼し、焼け跡の1階部分から年齢不明の男性の遺体が見つかりました。住人の70代の男性と連絡が取れていないということで、警視庁と東京消防庁は、遺体はこの男性とみ