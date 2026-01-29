２９日午前１１時４７分ごろ、千葉県で震度３、神奈川県などで震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県南部。震源の深さは約３０キロで、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・４と推定される。神奈川県内で震度２となったのは横浜中区。同市神奈川区、金沢区、横須賀市、湯河原町で震度１を観測した。