体力、気力の衰えとは違って、病気でもないのに最近どうも調子がおかしい――。そんな人は「フレイル」に要注意である。2026年1月28日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は中高年を中心に顕著になっている、「フレイル」現象を取り上げた。精神面や社会とのつながりなどの活力が通常よりも低下自然な身体の変化として運動機能や認知機能が低下する「衰え」と違い、様々な原因で筋力や認知機能だけでなく、精神面や