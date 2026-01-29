オンキヨーは、最新機種の完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01 MARK II」と、TVアニメ「Fate/strange Fake」のコラボレーションモデルと、コラボデザインのワイヤレス充電器を1月30日15時より受注販売する。「アヤカ・サジョウ＆セイバー」「ティーネ・チェルク＆アーチャー」「銀狼の合成獣＆ランサー」の3モデルで、価格はイヤフォンが22,000円、ワイヤレス充電器が4,400円。 受注期