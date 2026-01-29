バドミントンの混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大が２９日に自身のインスタグラムを更新し、２０２６年の日本代表辞退を発表した。渡辺は２０２５年も日本代表を辞退しており、２年連続となる。「２０２６年日本代表についてのご報告」と題して長文を投稿。「２０２６年の日本代表を辞退いたしました。理由は、支援してくださるスポンサー様に対しての恩返しが不十分と感じているからです」と伝えた。渡辺は昨