アイドルグループの日向坂46の松田好花が、29日発売の『週刊少年チャンピオン』9号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。きょう開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田が、週チャンでアイドル最後のグラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いに耽る姿や、サイリウムカラーのピンク色のドレスを身にまとって微笑む姿を激写。【写真】卒業の朝…ベッドで物思いにふける松田好花アイドルとし