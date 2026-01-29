カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年1月29日時点で発表されている、2月3日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。仕事帰りにも寄りやすい「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります