こんにちは。整理収納アドバイザーのまりです。【画像で見る】「捨てられないなぁ…」と悩んだときに。モノとのお別れが少しラクになる、手放しのマインドインスタグラム（18万人以上）では、片付けや子育てについて発信しています。片づけをしていて、ふと手が止まる瞬間ってありませんか？「これ、思い出があるから捨てられないなぁ…」そんな気持ちになること、私もたくさんあります。今日は、モノとのお別れが少しラクになる「