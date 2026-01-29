ユタ・ジャズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年1月29日（木）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 124 - 140 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのユタ・ジャズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリア&#