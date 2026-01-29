現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、８位のチェルシーは25位のナポリとアウェーで対戦。３−２で接戦を制し、６位でラウンド16へのストレートインを果たした。19分にエンソ・フェルナンデスのゴールで先制するも、33分、43分に失点。その後、なかなかゴールをこじ開けられない展開が続いたなか、チームを勝利に導く２ゴールを挙げたのが、ブラジル代表FWジョアン・ペドロだった。&#