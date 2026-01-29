ピコ太郎とSTARGLOWがそれぞれのInstagramでコラボダンスを披露。両者は1月26日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPで共演した。 【写真＆動画】ピコ太郎とSTARGLOWがお互いの曲でキレッキレダンス①～③ ■ピコ太郎「PPAP」とSTARGLOW「Star Wish」でコラボ ピコ太郎は自身のInstagramで「STARGLOWのGOICHIくん・KANONくん・RUIくんとPPAP」と添えて動画を公開。 お馴染みのサングラス＆金ピカ