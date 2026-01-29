小野測器 [東証Ｓ] が1月29日後場(13:45)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比3.2倍の6.7億円に伸び、26年12月期も前期比76.7％増の12億円に拡大する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を20円→22円(前の期は30円)に増額し、今期も前期比8円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.4％減の8.5億円となり