ニッポン高度紙工業 [東証Ｓ] が1月29日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比30.6％増の27.8億円に拡大し、通期計画の31億円に対する進捗率は89.9％に達し、5年平均の82.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.6％増の3.1億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3