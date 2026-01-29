2026年1月28日、中国メディアの第一財経は、日本で第51回衆議院議員総選挙が公示され、消費税減税を最大の争点とした激しい選挙戦が始まったと報じた。記事は、衆院選が1月27日に公示され2月8日の投開票に向けて12日間の短期決戦が正式に幕を開けたと紹介。今回の選挙は計465議席をめぐって1200人を超える候補者が立候補を届け出る大激戦となっているとし、高市早苗首相は27日に自民党と日本維新の会の連立与党で過半数を維持でき