２７日午後１１時１５分頃、群馬県太田市下浜田町のガソリンスタンドで、通行人の男性から「車が燃えている」と１１０番があった。火は約５０分後に消し止められたが、給油レーンに駐車中の乗用車１台が全焼した。ガソリンスタンドの設備などに延焼はなく、けが人もいなかった。県警太田署によると、全焼した車に乗っていた関係者複数人が出火後に立ち去ったという。同署が出火原因などを調べている。