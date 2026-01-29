LINEヤフーが提供するコミュニケーションアプリ「LINE」の国内月間利用者数が、2025年12月末時点で1億ユーザーを突破した。 スマートフォンに紐づくLINEアカウントのうち、1か月に1回以上アプリを起動したユーザー数を基準としたもので、日本国内での利用基盤が改めて浮き彫りになった形だ。LINEは、2011年の東日本大震災をきっかけに「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として誕生。今年で15周年を迎える。誕生当