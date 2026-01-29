星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は4月24日から、春の訪れを祝うイベント「花咲くトマム」を開催する。花咲くトマム ホタルストリート 全景トマムでは、北海道の長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れをいち早く楽しんでもらうことを目的に、2016年から同イベントを開催している。これまでは屋外ラウンジのウェルカムコートや、広大なファームエリアなどで雄大な景色と共に花の絶景を届けてきた。今年は「