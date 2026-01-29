「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)は4月1日から、「心ほどける月桃滞在プラン」(2泊 24,000円〜/2名1室利用時1名あたり)を販売する。月桃を収穫する様子亜熱帯の自然が広がる西表島では、古くから人々の暮らしに寄り添う植物が数多く存在する。「月桃」もその1つで、春には美しい花を咲かせ、人々に季節の訪れを告げる。その香り高い葉は、昔から虫よけや料理、茶葉など、沖縄の生活に密接に関わってきた。沖縄の