今日29日、日本気象協会は「2026年桜開花予想(第1回)」を発表しました。桜の開花トップは、福岡・東京で3月21日予想。2026年の桜の開花は、西日本ではおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早いでしょう。開花の傾向開花トップは福岡と東京で3月21日2026年の桜の開花は、西日本ではおおむね平年並み、東日本では平年並みか早く、北日本は平年より早いでしょう。今年の桜の開花は、3月21日に福岡と東京か