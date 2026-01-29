静岡市駿河区の歯科医院で治療中の20代の女性患者にわいせつな行為をした疑いで警察は28日、49歳の院長の男を逮捕しました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区小鹿の歯科医の男49歳です。警察によりますと、男は去年11月中旬、自身が院長を務める歯科医院で、県中部に住む20代の女性患者に対し治療中にわいせつな行為をした疑いがもたれています。女性の家族が「娘が治療中にわいせつな行為をされたようだ」と11