ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」の館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジにて「春のレストランフェア」を開催！ポートダイニング リコリコ「ディナービュッフェ 春のごちそうフェア」、レックスカフェ「ストロベリースイーツフェア」、ラウンジR「スプリングカクテルフェア」で、春ならではの味わいが楽しめます☆ ホテル ユニバーサル ポート「春のレストランフ