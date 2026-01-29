歌手で俳優の中島健人（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。23日から25日までの3日間、東京・有明アリーナにて開催された『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』のオフショットを公開した。【写真】豪華すぎ…豪華メンバーとのオフショット＆私服姿を公開した中島健人同公演には、毎公演替わりのゲストコーナーがあり、ゲストとして登場したこっちのけんと、miletとの自撮り写真を掲載。また、幾田りら、GLAY・TAKURO、ハライ